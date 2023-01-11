Як просуваються переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС – розповів голова МАГАТЕ

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, як просуваються переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, передає НСН.

Домовитися про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає складніше.

Як просуваються переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

«Я не вважаю, що (угода щодо зони ядерної безпеки – ред.) неможлива, але це не прості переговори… Це стало довшим і складнішим столом (для переговорів – ред.)», сказав Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що діалог ускладнився. Оскільки, в ньому почали брати участь російські та українські військові. До того ж 11 січня Рафаель Гросі анонсував свій візит до України. Потім він планує відвідати Росію.

Раніше в Держатомрегулювання розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС. Впродовж останніх 10 місяців ЗАЕС перетворилася на військову та ремонтну базу окупантів. На сьогодні всі 6 блоків найбільшої в Європі атомної станції зупинені.

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