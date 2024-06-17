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Тег:
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Короткометражка про Енергодар здобула перше місце на міжнародному кінофестивалі

Автор -
Журналіст
Короткометражка про Енергодар

Короткометражка про Енергодар здобула перше місце на V Рівненському міжнародному кінофестивалі «Місто мрії». Вона має назву «Незламні енергодарці».

Про це повідомили у телеграм-каналі «Енергоатом», передає сайт «новини України – НСН»

Стрічка «Незламні енергодарці»  здобула перше місце на V Рівненському міжнародному кінофестивалі «Місто мрії» у конкурсі короткометражних документальних фільмів «Поранена земля».

Цей документальний фільм належить  АТ «НАЕК «Енергоатом». Його режисер – Микола Карнаух.

Стрічка «Незламні енергодарці»  присвячена страшним подіям 4 березня 2022 року. Саме в цей день росіяни обстріляли Запорізьку АЕС, щоб захопити її місто-супутник Енергодар.

«Через те, що довелося пройти виключно хоробрим атомникам та місцевим жителям, страшно вразити: залякування, утримання, катівні, тортури, погрози та інші жахи окупації…», розповідають про фільм в Енергоатомі.

У цьому фільмі йдеться про місця утримання викрадених людей, умови, в яких їх тримали та знущання над персоналом ЗАЕС

Стрічка «Незламні енергодарці» здобула перше місце на міжнародному кінофестивалі: фото

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