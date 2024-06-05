У медіа поширюється інформація щодо отримання додаткового доходу АТ «НАЕК «Енергоатом» від підвищення тарифів на світло. У компанії надали своє пояснення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Енергоатом.

« До відома всіх «експертів», які спекулюють на темі підвищення урядом тарифів для населення «на користь Енергоатома»: ЕНЕРГОАТОМ НІ КОПІЙКИ НЕ ОТРИМУЄ ВІД ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ», – повідомляється на сайті компанії.

Пояснення АТ «НАЕК «Енергоатом» щодо розрахунків:

Отже, до підвищення фіксованої ціни для населення вартість послуги ПСО для АТ «НАЕК «Енергоатом» складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), або 70,7% від чистого доходу Компанії.

З урахуванням мінімальних власних витрат Компанії на забезпечення виробництва електроенергії та мінімальних капітальних вкладень, у тому числі фінансування заходів пов’язаних з підвищенням ядерної безпеки, забезпеченням фізичного захисту АЕС, дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ).

Збагачення Енергоатома за рахунок підвищення тарифів на світло – компанія надала своє роз’яснення

За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозована вартість послуги ПСО для АТ «НАЕК «Енергоатом» у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

Це дозволить АТ «НАЕК» Енергоатом», за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу Компанії.

Також зазначається, що НКРЕКП планує найближчим часом підвищити на 19 % тарифи на передачу електроенергії та на 6,7% – на розподіл електроенергії, що призведе до збільшення витрат постачальників універсальних послуг (ПУП) на оплату послуг операторів (ОСП та ОСР).

ПУП за рахунок підвищення тарифів на світло для побутових споживачів отримають додаткові кошти для покриття власних витрат, компенсації збільшення вартості купівлі електричної енергії на ринку, а також для оплати послуг Оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») та Операторів системи розподілу (Обленерго) за підвищеними тарифами.

Енергоатом, як найбільший і надійний виробник електроенергії для нашої держави, й надалі покриватиме різницю у ринковому та дійсному тарифах для населення за власний рахунок.

«Ми продовжуємо забезпечувати громадян та промисловість України електроенергією на тих потужностях, які можливі під час проведення планово-попереджувальних ремонтів влітку. Робимо усе можливе, аби взимку працювали всі наші енергоблоки і у всіх домівках українців було світло і тепло. Енергоатом працює для України і українців!» – наголошується в повідомленні компанії Енергоатом.

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