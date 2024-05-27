2177 працівників ЗАЕС, які не зрадили Україну, отримують зарплату від «Енергоатома»: їх закликають виїжджати

2177 працівників ЗАЕС на окупованій території переведені в простій з підвищеною оплатою в розмірі одного посадового окладу. Їх закликають виїжджати і обіцяють працевлаштування на підконтрольній Україні території. Сотні інших працівників, які виїхали, вже отримали роботу.

Про це йдеться у повідомленні «Енергоатома» 27 травня, передають Новини України – НСН.

«Енергоатом» розгортає програми працевлаштування для працівників ЗАЕС.

Підтримка українських атомників найбільшої у Європі Запорізької АЕС – одне із пріоритетних завдань АТ «НАЕК «Енергоатом». Наразі Компанія активно працевлаштовує працівників ЗАЕС на інші вітчизняні станції, філії відокремлених підрозділів та Дирекцію Енергоатома, – йдеться у повідомленні

З початку воєнного стану роботу на інших посадах в родині Енергоатома отримали 539 працівників ЗАЕС.

Також триває процес оформлення ще 259 кандидатів. А у відрядженнях та за роз’їзним характером працюють 710 осіб.

2177 працівників ЗАЕС, які не зрадили Україну, отримують зарплату

Ще 2177 працівників Запорізької АЕС, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, переведені в простій з підвищеною оплатою в розмірі одного посадового окладу.

«Енергоатом надає пріоритет у працевлаштуванні на вакантні посади саме працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, які не зрадили ні Україні, ні своїм переконанням. Ми розуміємо наскільки важливо зараз підтримувати одне одного та працювати разом до нашої Перемоги й звільнення найбільшого в Європі атомного об’єкту», – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін

За його словами, працевлаштування фахівців Запорізької АЕС у інші філії Енергоатома не лише допомагає не втратити атомників з унікальним досвідом роботи, а й дає можливість забезпечити обмін знаннями. Водночас Енергоатом ухвалив рішення про дострокову виплату додаткової премії за роботу в умовах окупації атомникам ЗАЕС, які працевлаштуються всередині Компанії.

Крім того, Енергоатом будуватиме нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Цей процес потребуватиме кваліфікованих фахівців ЗАЕС.

«Ми високо цінуємо наших фахівців, які працювали на Запорізькій АЕС, яка, на жаль, тимчасово окупована рашистами. Сьогодні внесок запорізьких атомників та їхня самовіддана праця дадуть можливість зберегти стабільну роботу існуючих енергоблоків та розбудовувати і зміцнювати українську ядерну генерацію», – наголосив очільник НАЕК

Енергоатом запрошує працівників ЗАЕС, які досі перебувають на простої, звертатися з питань працевлаштування до центрального офісу в Києві, або до спеціально створеного call-центру консультативної допомоги працівникам Енергоатома, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них:

(044) 277 78 13

(050) 364 97 59 (в усіх месенджерах)

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