На ЗАЕС прибула нова група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Вона розпочала роботу з 16 травня

Про це повідомив сайт МАГАТЕ, передають Новини України – НСН.

За даними організації, це вже 19-та команда міжнародних спостерігачів із моменту встановлення постійної місії на Запорізькій АЕС у вересні 2022 року..

“Ситуація з ядерним захистом і безпекою на станції залишається вкрай нестійкою і складною. Завдяки нашим експертам на об’єкті ми можемо інформувати світ про події, що там відбуваються”, – сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Гроссі вважає, що потенційні небезпеки, із якими стикається Запорізька атомна електростанція, зберігаються і “ситуація може різко змінитися на гірше в будь-який момент”. Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ й далі чули ознаки військової активності у районах навколо Запорізької АЕС, ідеться в повідомленні. Серед них були артилерійські й ракетні обстріли на певній відстані, а також стрільба зі стрілецької зброї ближче до станції.

Ситуація залишається складною – на ЗАЕС прибула нова команда МАГАТЕ

Як відомо, Запорізька АЕС опинилася під окупацією РФ на початку березня 2022 року й відтоді працює піж їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю від’єднували від мережі.

Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, “світ залишається на межі радіаційної катастрофи”.

У січні 2024 року в МАГАТЕ повідомляли, що окупанти знову замінували периметр Запорізької АЕС.

Згідно з інформацією МАГАТЕ, із 1 лютого російське окупаційне керівництво ЗАЕС заборонило доступ до станції працівникам, які не набули громадянства росії і не уклали договору з “Росатомом”.

12 квітня ЗМІ написали, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін повідомив Гроссі про план перезапуску ЗАЕС, що значно підвищує ризики інциденту на найбільшій АЕС Європи.

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