«Декілька діб поспіль залишались без води, світла та інтернету»: життям в Енергодарі не задоволені прихильники окупаційної влади

Життям в Енергодарі не задоволені прихильники окупаційної влади. У місті часто стаються аварійні відключення електроенергії та водопостачання, мобільного звʼязку та інтернету. Через, що є проблема з грошима.

Про це розповів міський голова Дмитро Орлов, передають Новини України – НСН

За його словами, окупаційна влада у своїх каналах та у медійному просторі намагається розповісти, як дбає про людей. Але ситуація зовсім інша. Це відображається і у місцевих чатах, де люди, які залишаються в Енергодарі, пишуть, що вони думають про роботу окупаційної влади і ситуацію в місті.

«Минулого тижня енергодарці декілька діб поспіль залишались без води, світла та навіть мобільного та інтернет-звʼязку. Відповідно повноцінно не працювали місцеві магазини, заклади та установи. Через постійні перебої з живленням виникли численні проблеми з поставками та зберіганням швидкопсувних товарів. Деякі магазини перейшли на короткий робочий день, деякі не відкривались взагалі, в цілому ж суттєво поменшало продуктів на полицях», розповідає Дмитро Орлов.

Аби мати змогу працювати під час блекаутів, майже всі торгові об’єкти почали самостійно встановлювати автономні генератори. До того ж заклади громадського харчування встановлюють мангали для м’яса прямо просто неба, біля пішохідних доріжок та тротуарів. Тим самим вони порушують всі санітарні норми і ставлять під загрозу здоров’я своїх же відвідувачів.

Життям в Енергодарі не задоволені прихильники окупаційної влади

«Через регулярні відключення світла виникли суттєві складнощі із постачанням та правильним зберіганням товарів першої потреби. Зокрема, і це найважливіше, медикаментів. В умовах сильної спеки та блекаутів знайти в Енергодарі відкриту аптеку – завдання непросте. А ті, які ще працювали, залишилися без поставок та суттєво скоротили графіки роботи», розповідає мер міста.

Коли в місті немає світла, розрахуватися люди можуть лише готівкою. Оскільки банкомати в цей час також не працюють. За словами Дмитри Орлова, з готівкою у місті також складно. Через окупацію в місті залишилися тільки російські банки. Але через перебої зі світлом вони також не працюють. Тому люди не можуть зняти кошти, аби розрахуватися ними у магазинах і аптеках.

Пропагандисти публічно звертаються до власників банківських установ з вимогою «вирішити питання негайно, бо ж скільки ж може це тривати».

«Постійні блекаути, бездіяльність окупаційної адміністрації, важкі умови для життя у місті вже викликають помітне незадоволення навіть серед місцевих колаборантів. Все це – наслідки «руського міру», який країна-ворог приносить із собою під виглядом «звільнення», додав Дмитро Орлов.

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