У чотирьох областях сьогодні введено ГАВ через спеку, ще у 7 регіонах – чотири черги відключень

ОНОВЛЕНО, У чотирьох областях України сьогодні введено ГАВ (так звані графіки аварійних відключень, хоча графіків як таких немає, адже передбачити аварії неможливо). Причина такої ситуації – аномальна спека. Ще у 7 областях застосовуватимуть чотири черги відключень. Крім того, аварійні відключення діють через вихід з ладу обладнання.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на низку джерел.

У чотирьох областях України сьогодні введено ГАВ

В низці областей України через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла.

Дніпропетровська область

Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго, – повідомляють у ДТЕК Дніпровські електромережі

Харківська область

Окрім погодинних графіків відключень, на тлі аномальної спеки, тут також застосуються й аварійні. Обмеження розповсюджуються на всі райони області.

Зазначається, що під час екстрених відключень, графіки, які були спрогнозовані раніше – не діють.

Полтавська область

Аварійні відключення також діють й у Полтавській області.

В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК «Укренерго», 16 липня з 10:14 в області застосовано графік аварійних відключень 10 черг. – йдеться у повідомленні Полтавобленерго

Донецька область

Також через збільшення дефіциту електроенергії екстрені відключення були введені й у Донецькій області.

Стався вихід з ладу обладнання

Об 11:28 в “Укренерго” повідомили, що крім того, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився

Діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби

О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях

Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу

Аварійні і стабілізаційні відключення – в чому різниця

Нагадаємо, в Україні діють два основних типи відключень:

стабілізаційні;

аварійні.

Стабілізаційні відключення запроваджуються для вирівнювання навантаження на енергетичну систему з метою недопущення її перевантаження. Графіки планують заздалегідь, у зв’язку з чим це дозволяє громадянам підготуватись до обмежень.Загалом обмеження тривають протягом декількох годин, але це залежить від потреб енергосистеми.

Аварійні відключення, своєю чергою, запроваджуються з метою негайного усунення небезпеки аварійних ситуацій, які можуть призвести до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відповідно, вони відбуваються раптово й без попереджень, а їх тривалість залежить від часу, необхідного для усунення аварій або ж ризиків.

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