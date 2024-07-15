Споживання через спеку досягнуло максимуму: як сьогодні діють графіки відключень світла

Як сьогодні діють графіки відключень світла, розповіли в « Укренерго ». Тут зазначають, що споживання електроенергії досягло свого максимуму. Але світло відсутнє не тільки через графіки, а й через обстріли, з технічних причин та через погодні умови.

Ситуація в енергетиці коротко

Споживання через спеку досягло максимуму

Обленерго застосовують графіки відключень протягом всієї доби

Через погодні умови знеструмлені 446 населених пунктів у шести областях

Як сьогодні діють графіки відключень світла

Сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом – споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Нагадуємо, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні «Укренерго», передають «Новини України – НСН»

Аварійна допомога

В неділю, 14 липня, з 01:00 до 07:00, для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. Вчора з 11:00 до 18:00 українська енергосистема приймала надлишки з енергосистеми Польщі. Сьогодні вночі польська енергосистема також здійснювала аварійне постачання електроенергії в енергосистему України.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 25 126 МВт*год, з максимальною потужністю 1336 МВт. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» та Обленерго

На ранок залишаються знеструмленими 495 населених пунктів.

Через аномальну спеку: на ранок знеструмлені 446 населених пунктів в Київській, Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях.

Через бойові дії: є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Закарпатській, Житомирській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

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