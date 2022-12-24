На Запорізьку АЕС заїхала група кадировців для підготовки провокацій на ядерному об’єкті.

Про це повідомляє пресслужба відділу стратегічних комунікацій Збройних сил України, передає НСН.

Зазначається, що командою розслідувачів “evocation.info” визначено місце дислокації групи кадировців, які прибули до Енергодара для організації та контролю за підготовкою РОВ провокацій на території ЗАЕС.

“Сподіваємось вони порушуватимуть заходи з пожежної безпеки якнайдалі від ЗАЕС. Партизанам на замітку, що вогонь не варто провокувати через норми безпеки”, йдеться у повідомленні.

У СтратКомі звернулися до світової спільноти і фахівців з МАГАТЕ – закликають звернути увагу на цей факт.

Всі, у кого є інформація, можуть анонімно повідомляти її в бот @evocationinfobot.

“Все це допоможе ході швидкої деокупації регіону ЗСУ”, додали військові.

До слова, стало відомо, що на територію захопленої Запорізької атомної електростанції військові РФ 7 грудня, завезли кілька реактивних систем залпового вогню “Град” та готуються спровокувати ЗСУ обстрілявши Нікополь та Марганець.

Джерело

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