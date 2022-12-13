Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 13 грудня, розповів про угоду щодо Запорізької АЕС.

Він заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння з Запорізької атомної електростанції і що ведуться переговори щодо умов навколо цього.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Reuters.

“Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення”, сказав Макрон, прибувши на міжнародну конференцію.

Зазначимо, Франція проводить міжнародну конференцію в Парижі, щоб надати термінову допомогу Україні для проходження зими, оскільки російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі по всій країні.

Демілітаризацію Запорізької АЕС обговорили на конференції в Парижі прем’єр-міністр України і керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.

Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.