В Держатомрегулювання розповіли про ситуацію на ЗАЕС. Зараз станція не виробляє електроенергію для України, передає НСН.

За словами, в.о.голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олега Корікова територія Запорізької АЕС перетворилася на військову та ремонтну базу окупантів. На сьогодні всі 6 блоків найбільшої в Європі атомної станції зупинені. Але ЗАЕС продовжує отримувати електрику з енергосистеми України.

«Електроенергія потрібна для того, щоб працювали системи безпеки, зокрема ті, що забезпечують залишкові відведення тепла від ядерного палива», розповів Олег Коріков.

В Держатомрегулювання розповіли про ситуацію на ЗАЕС: відео

Внаслідок окупації ЗАЕС відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки. Перебування на території Запорізької АЕС російських військових, зброї, вибухівки, військової техніки не має нічого спільного з ядерною та радіаційною безпекою.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року армія РФ захопила Запорізьку АЕС. Звідти вона щоденно обстрілює прибережні громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Зокрема місто Нікополь, Марганець, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську ОТГ.

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