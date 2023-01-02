В українській розвідці розповіли, що відомо про переміщення ядерної зброї рф

В українській розвідці заявили, що знають про всі місця зберігання та переміщення російської ядерної зброї.

Про це сказав представник ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький в етері телемарафону, передає НСН.

За його словами, українська розвідка стежить за переміщенням як тактичної, так і стратегічної ядерної зброї.

«По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв», сказав Скібіцький.

Він додав, що розвідка Міноборони також стежить за активними заходами, які може здійснювати чи здійснює дванадцяте головне управління міністерства оборони рф. Саме воно відповідає за підготовку й доправлення ядерних зарядів до зброї.

Скібіцький додав, що хоча цей процес непростий, але ГУР МО має досвід моніторингу й розвідки стратегічних та інших навчань ядерних сил росії, які проводилися починаючи з 2014 року і раніше.

«Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил росії», резюмував представник розвідки.

Нагадуємо, що російський президент пригрозив, що в разі загрози територіальній цілісності рф готова «використати всі наявні в себе засоби. Це не блеф».

Джерело: Громадське

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