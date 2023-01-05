В Міноборони розповіли про найближчі плани Росії щодо війни в Україні, передає НСН.

За словами Ганни Маляр, країна-агресор планує й надалі продовжувати спроби наступу на сході України. До того ж хоче активізувати мобілізацію на фоні великих втрат особового складу.

«Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар‘їнки», написала Ганна Маляр у своєму телеграмі.

Ганна Маляр розповіла про найближчі плани Росії

У зв’язку з великими втратами на фронті Росія не припиняє мобілізацію. Ймовірно у першому кварталі 2023 року мобілізаційні заходи будуть активізовані.

«Через вичерпання запасів високоточних ракет, агресор здійснюватиме пошук джерел поновлення ракетного озброєння серед дружніх до кремля країн, а також частіше застосовуватиме ударні/баражуючі БпЛА», додала Маляр.

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