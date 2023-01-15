Коли Україна повернеться до планових відключень світла після масованої атаки окупантів – ДТЕК

Через масовану атаку РФ по Україні 14 січня виникло зменшення генерації електроенергії. У ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до “важких днів” і розповіли, коли повернуться до планових відключень світла

В Україні діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

Коли Україна повернеться до планових відключень світла – ДТЕК

“На жаль відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв’язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено” – сказав він.

Сахарук спрогнозував, що будуть не лише планові, а й аварійні відключення, які, “будуть тривати не один день”.

“Ситуація тут досі складна”, – констатував він.

Ракетний удар РФ по Україні 14 січня – що відомо

14 січня Росія знову підтвердила статус країни-терориста. Російські льотчики обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України, через що енергетики знову ввели аварійні відключення світла.

Крім того, в ДТЕК заявили, що російська ракета влучила в турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС.

У свою чергу президент Володимир Зеленський вказав, що в результаті чергової атаки Москви серйозно пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, через що найскладніша ситуація склалася на Харківщині та Київській областях.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що Україна зберегла керованість і цілісність енергосистеми після чергової ракетної атаки росіян, але в системі зберігається суттєвий дефіцит.

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