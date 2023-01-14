Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго – одна припинила виробництво електроенергії

Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів

Ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, одні з яких припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляє НСН з посиланням на ДТЕК

На щастя, ніхто не постраждав

Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки.

Це вже 26-тий терористичний (https://t.me/dtek_ua/156) обстріл енергетичних об’єктів ДТЕК.

Працююємо над якнайшвидшим відновлення роботи обладнання.

В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів