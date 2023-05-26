В Україні посилили відповідальність для військових за деякі правопорушення. Які наслідки чекають військовослужбовців за самовільне залишення військової частини

Цього року в Україні посилили відповідальність для військових за деякі правопорушення. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт №8271.

Юристка Лілія Мамедова пояснила, як військовому діяти, якщо його звинувачують в самовільному залишенні військової частини (СЗЧ) або в дезертирстві. За її словами, на жаль зараз командування часто ототожнює поняття СЗЧ та дезертирство. Про це розповідає НСН.

«Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовця, невчасне повернення після ВЛК, лікування або відпустки – це є основним аспектом СЗЧ. Наприклад, вам надали відпустку на певний період – на десять днів. А ви повернулися на 12 день відпустки. Останні два дні вважаються днями, коли ви перебували в СЗЧ», – пояснила вона

За її словами, основна ознака СЗЧ – відсутність дозволу на перебування за межами частини або місця дислокації саме в цей період.

Вона підкреслила, дезертирство означає неповернення військовослужбовця до своєї військової частини з наміром уникнути служби або її продовження. Це порушення військової присяги та законодавства, і його наслідком можуть бути правові санкції.

При цьому самовільне залишення, у свою чергу, передбачає неповернення військовослужбовця до військової частини без наміру уникнути служби або її продовження. Часто це стає наслідком стресових ситуацій, викликаних воєнними діями, втратою товаришів чи сімейного комфорту. Однак, такі дії також є порушенням військової дисципліни та можуть мати юридичні наслідки.

Які наслідки чекають на військового за самовільне залишення військової частини

Яка відповідальність за СЗЧ

За дезертирство та самовільне залишення військової частини чи місця служби військовому загрожує кримінальна відповідальність.

З 1 січня 2023 року було збільшено покарання за такі злочини:

покарання за СЗЧ – загрожує термін від 5 до 10 років позбавлення волі;

покарання за дезертирство – загрожує термін від 5 до 12 років позбавлення волі.

Застосування конкретного терміну покарання може залежати від обставин справи, рівня небезпеки, яку створює дезертирство або самовільне залишення, а також від рішення суду.

Що робити, якщо військового обвинувачують в СЗЧ

Юристка наголосила, що є багато чинників які впливають на ситуацію, зокрема незаконне подання командуванням відомостей на службове розслідування що до залишення військовим військової частини.

У випадку будь-якого порушення прав військовослужбовцю слід негайно звертатися до військової служби правопорядку України (ВСП). Також можна звернутися за допомогою до юриста.

Якщо особа здійснила самовільне залишення військової частини або дезертирство, важливо усвідомити наслідки цих дій.

Як діяти військовому у випадку СЗЧ

Зверніться за юридичною допомогою. Проконсультуйтеся з адвокатом, який має досвід у військових справах.

Співпрацюйте з військовими або правоохоронними органами. Якщо вас вже затримали або шукають у зв’язку з самовільним залишенням чи дезертирством, співпрацюйте зі слідчими органами та дотримуйтесь їхніх вказівок. Співпраця може вплинути на подальший розгляд вашої справи.

Розгляньте можливість повернення до військової частини. Якщо ви вирішите повернутися, зверніться до військових властей або командира вашої частини. Будьте готові до можливих наслідків, таких як дисциплінарні заходи або судові процедури.

Будьте готові до юридичних наслідків. Дезертирство та самовільне залишення військової частини можуть мати юридичні наслідки, включаючи позбавлення волі.

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