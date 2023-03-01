Як будуть здійснювати виплати ВПО у березні – Мінреінтеграції

Держава продовжує виплачувати грошову допомогу українцям, які через війну вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. Як здійснюватимуть виплати ВПО у березні

Як і кому здійснюватимуться виплати ВПО в березні 2023 року розповідає НСН

Виплати ВПО – скільки та коли можуть отримувати

Особи, які мають офіційний статус ВПО щомісяця отримують допомогу в розмірі:

2 тис. грн для осіб від 18 років;

3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Як будуть здійснювати виплати ВПО у березні

Як повідомили у Міністерстві реінтеграції, право на отримання виплат ВПО мають:

громадяни, які виїхали з населених пунктів, що входять до переліку територій, на яких ведуться/велися бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією РФ;

громадяни, які мають непридатне для проживання/зруйноване житло і подали до 20 травня минулого року заявку на відшкодування втрат;

українці, які можуть надати документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житла через бої, теракти, диверсії, спричинені російською агресією;

громадяни, які щомісяця отримували адресну допомогу як ВПО станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які після 24 лютого 2022 року повторно виїхали з територій, які перебувають під тимчасовою окупацією або де ведуться бої.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітикив АТ Ощадбанк щомісяця, до третього, 13 і 23 числа. Натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Найголовнішою причиною, чому не приходять виплати ВПО, є технічні проблеми.

У Мінсоцполітики запевняють, що усі українці, які мають право на отримання допомоги, 100% її отримають. Втім, можуть відбуватися певні затримки.

Хто отримає виплати допомоги ВПО

Право на виплати ВПО мають громадяни, які виїхали з населених пунктів, розташованих на територіях:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окупованих РФ, на яких не визначена дата завершення боїв або окупації.

Перелік областей та громад, на підставі якого українцям нараховується допомога, періодично оновлюється наказом Мінреінтеграції.

Згідно з останнім оновленням, до списку увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Перевірки ВПО

За словами очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук, перевірки фактичного місця проживання ВПО у 2023 році будуть проводитись лише у виняткових випадках.

Зокрема, у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про перевірку особу обов’язково повідомлять телефонним дзвінком.

За інших підстав проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається, запевнила Верещук.

Компенсації за ВПО

Власники житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома особу зі статусом ВПО, можуть отримати грошову компенсацію від держави на покриття витрат та оплату комунальних послуг.

Сума розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких у вас жили ВПО. За кожну внутрішньо переміщену особу визначено компенсацію 30 грн/день.

Відповідно, якщо одна особа зі статусом ВПО прожила у вас 30 днів, то ви отримаєте 900 грн.

Щоб отримати гроші власник житла повинен звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою.

Крім цього, виплата компенсацій передбачена роботодавцям, які приймають на роботу внутрішніх переселенців. За кожну працевлаштовану особу щомісяця можна отримати 6 700 грн.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування ВПО.

Для отримання коштів роботодавець має звернутися до центру зайнятості особисто або через електронну пошту. Також це можна зробити за допомогою за стосунку Дія.

Які функції в Дії доступні для ВПО

Отримати довідку ВПО чи змінити місце фактичного проживання можна у кілька кліків у застосунку Дія.

Держава постійно працює над цифровою доступністю послуг для громадян, тому в Дії внутрішні переселенці можуть:

отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання;

змінити місце фактичного проживання ВПО;

скасувати довідку ВПО.

отримати довідку переселенця можна й особисто. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соціального захисту населення місцевої держадміністрації.

Джерело

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Грошова допомога для ВПО – чи зміняться дати виплат у 2023 році

Допомога малозабезпеченим – скільки платять у 2023 році і як оформити