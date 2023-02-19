Допомога малозабезпеченим – скільки платять у 2023 році і як оформити

Допомога малозабезпеченим в Україні надається і під час дії воєнного стану. Кому вона надається і як оформити, розповідає Бізнес НВ, передає НСН.

Кому надається допомога

Українці з низьким доходом мають право отримати від держави соціальну допомогу по малозабезпеченості.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні призначається строком на 6 місяців, який може бути продовжений за заявою представника родини, за умови дотримання певних вимог, зокрема, підтвердження низького доходу. При цьому строк виплати раніше призначеної допомоги продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення/скасування без звернення до уповноваженого органу. Необхідні для призначення допомоги документи при цьому треба буде подати протягом 1 місяця після припинення/скасування воєнного стану.

Згідно з постановою Кабміну від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) державна соціальна допомога по малозабезпеченості призначається і виплачується сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Допомога малозабезпеченим – як оформити

Для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям необхідно звернутися за місцем зареєстрованого або фактичного проживання до:

органу соціального захисту населення (якщо це орган соціального захисту населення райдержадміністрації, то лише поштою або в електронній формі через відповідні веб-сайти);

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центру надання адміністративних послуг.

Із документів необхідно підготувати:

заяву встановленої форми;

декларацію про доходи та майновий стан;

паспорт заявника;

довідку про доходи або пояснення про їх походження (щодо доходів, інформація про які відсутня та не може бути отримана за запитом);

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

довідку про безпосередню участь особи в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Як здійснюється виплата державної допомоги під час війни

Заявник має право обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказом на банківський рахунок або із доставкою Укрпоштою. При цьому якщо в умовах воєнного стану банк, який виплачував допомогу, припиняє працювати, допомога перераховується в АТ Ощадбанк, про що отримувачу повідомляється додатково органами соціального захисту. Для отримання коштів необхідно звернутися до відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом (РНОКПП). Відкривати при цьому рахунок у такому банку не обов’язково.

Якщо ж допомога виплачувалася через Укрпошту, і особа в умовах війни змінила місце проживання, вона може отримати кошти:

грошовим переказом через Ощадбанк без відкриття банківського рахунку (після узгодження з органом соціального захисту населення);

у відділенні Укрпошти за новим місцем перебування (після узгодження з Укрпоштою за номером 0 800 300 545).

Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям: скільки платять у 2023 році

З 1 грудня 2022 року в Україні зріс прожитковий мінімум, і тепер він становить 2589 грн на одну людину. Разом з ним змінилися і розміри інших соціальних виплат. Таким чином, у 2023 році на малозабезпечених нараховується:

для працездатних — 1207 грн;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2093 грн;

для дітей до 6 років — 2953 грн;

для дітей до 18 років — 3682 грн;

для дітей до 23 років (за умови навчання) — 3489 грн.

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