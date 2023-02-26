В Україні попри війну продовжує надаватися соціальна допомога вразливим категоріям населення. Більшість виплат нараховуються автоматично, однак, існують випадки, коли потрібно продовжити виплати соціальної допомоги, щоб вони не припинилися.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

“Незважаючи на війну, Мінсоцполітики постійно працює над забезпеченням своєчасних соціальних виплат для підтримки найбільш незахищених верств населення. При цьому, у фокусі Міністерства – осучаснення та цифровізація механізму отримання всіх виплат, допомог, а також розвиток соціальних послуг для громадян, які потрапили у складні життєві обставини – аби якомога більше людей змогли подолати їх та досягти економічної незалежності від зовнішньої допомоги”, йдеться у повідомленні.

Соціальна допомога в Україні і як її отримати

У відомстві нагадують, що в окремих випадках отримувачам допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання виплат. Зокрема, мова йде про:

допомогу малозабезпеченим родинам;

одиноким матерям, які отримують виплати на дітей;

особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення пенсійного віку, але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати пов’язано з оцінкою фінансово-майнового стану родин.

Проте звертатися до органів не потрібно, якщо отримувач живе на окупованій території або у місцях проведення бойових дій. Тоді нарахування відбувається автоматично.

Також автоматично продовжуються виплати:

дітям у складних життєвих обставинах;

дітям, над якими здійснюють опіку чи піклування;

дітям, які є хворими на тяжкі захворювання;

дітям, які мають інвалідність або чиї батьки ухиляються від сплати аліментів;

громадянам, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю;

громадянам, які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами (з інвалідністю I та II групи з психічними розладами).

Крім того, для працездатних, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або пенсіонером, який досяг 80-річного віку, – діє перехідний механізм до 31 грудня 2023 року.

У Мінсоцполітики наголошують, що допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично.

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