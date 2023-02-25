У березні розпочнеться масштабна перевірка пенсіонерів – як перевірятимуть і кого покарають

В Україні продовжиться перевірка пенсіонерів. Як буде проводитися верифікація пенсій та інших соцвиплат

Як проходитиме перевірка пенсійних та інших соцвиплат розповідає НСН

Перевірка проходить у три етапи:

під час подання документів на оформлення допомоги,

під час отримання допомоги,

і протягом трьох років після того, як ви перестали платити.

У березні розпочнеться масштабна перевірка пенсіонерів

Що саме перевірятимуть

Як вважають журналісти видання Обізрівач, насправді це означає, що орган соцзахисту зобов’язаний перевірити документи, які ви надали при оформленні, потім Мінфін в автоматичному режимі стежитиме, чи не з’явилася в реєстрах додаткова інформація про вас (наприклад, купили машину), інформацію про вас зберігатимуть ще три роки після того, як ви перестали отримувати допомогу.

Тут важливо зазначити, що навіть якщо Мінфін знайде порушення, він може лише передати інформацію Мінсоцу. І вже профільне міністерство перевіряє ще раз дані і приймає рішення, позбавляти виплати чи ні.

Як каратимуть

Якщо виявилося, що ви справді незаконно отримували гроші, вас попросять повернути їх до бюджету. І якщо відмовитись, управління соцзахисту подасть на вас до суду.

Наприклад, у Запоріжжі, згідно з даними реєстрами судових рішень, буквально кілька тижнів тому відсудили у малозабезпеченої сім’ї понад 4 тис. грн. Виявилося, що в документах «забули» зазначити, що в сім’ї є працездатний безробітний, який не набув відповідного статусу.

Тепер через суд, якщо сім’я не поверне 4 тис. грн., у неї можуть заарештувати банківські рахунки, або через виконавчу службу забрати майно та продати його у рахунок погашення боргу. Такі випадки справді є, проте вони незначні. В Україні — десятки мільйонів отримувачів соцдопомоги (з урахуванням переселенців, пенсіонерів та субсидіантів), а під час верифікації можна зіставити дані лише з тією інформацією, яка зберігається на українців у реєстрах.

Джерело

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