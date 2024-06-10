Чекаємо ще одне подорожчання тарифу – платіжка зросте на 30 відсотків

Услід за подорожчанням електроенергії в Україні можуть зрости подорожчання тарифу на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Водоканали наполягають на перегляді вартості цієї послуги, яку не змінювали кілька років.

Про це розповів народний депутат, заступник голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг ВРУ Олексій Кучеренко, передають “Новини України – НСН“.

Питання подорожчання тарифу холодної води

Кучеренко зазначив, що українські водоканали називають основним аргументом для підвищення тарифу катастрофічний стан підприємств по всій країні. Йдеться про підвищення ціни на холодну воду для побутових споживачів на 25-30%.

“Рвуться в бій водоканали, вони вимагають підвищення тарифу. Я думаю, це в першу чергу. Водоканали кричать, що вони в катастрофічному стані, і мораторію (заборону підвищення цін (тарифів) на ринку — Ред.) на воду немає. Тому, гадаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду”, — повідомив він

Нардеп зауважив, водоканали вимагають, щоб для простих українців піднявся тариф по всій країні.

Ситуація з тарифом на воду в Україні

Минулого року уряд заборонив для великих міст підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, хоч таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цього року регулятор також планував підвищити тарифи для постачальників холодної води у Києві та інших містах.

Згідно з проєктом Нацкомісії, тарифи на воду хотіли підвищити у дві хвилі: з 1 квітня та 1 липня. Зокрема, у Києві з квітня — з 30,38 до 40,77 грн за куб.м. (+34%). Однак рішення так і не ухвалили остаточно.

Водночас, у невеликих містах послуга з водопостачання подорожчала, адже влада на місцях наділена правом на власний розсуд встановлювати вартість послуги. У зв’язку з цим у деяких містах ціни підскочили до 40%.

Що ще варто знати

Новини України НСН нагадують, з 1 червня 2024 року зріс тариф на електричну енергію для населення до 4,32 грн/кВт. У зв’язку з цим буде оновлено допомогу громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.