В Україні значно зріс тариф на електроенергію. Стало відомо, як у зв’язку з цим зміняться ціни на послуги і товари.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на “Апостроф”.

З 1 червня ціна на електроенергію становитиме 4,32 грн. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну. Новий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Відомо, що вартість буде однаковою для всього населення.

Аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) Максим Орищак повідомив, що підвищення тарифів на електроенергію має сильний проінфляційний вплив. При їх збільшенні на 1%, вартість комунальних послуг зростає приблизно на 0,5%. Однак в умовах воєнного стану діє мораторій на подорожчання газу, гарячої води та опалення. А от на холодну воду він не поширюється.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, кілька разів намагалася підвищити тарифи. Але поки що остаточне рішення не прийнято. Влада запевняє, що поки що не планує переглядати вартість комунальної послуги.

Зазначено, що водоканали, як і інші юридичні особи, давно оплачують електроенергію за ринковими тарифами. Тому на них ніяк не вплине подорожчання електроенергії для побутових споживачів.

В Україні підвищився тариф на електроенергію – як зміняться ціни на послуги і товари

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що зростанняціни на світло призведе до підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків. Він може зрости більш ніж на 10%, тому що до нього закладено вартість світла для побутових споживачів. Зокрема, це стосується роботи ліфтів та освітлення місць загального користування.

Наприклад, якщо сім’я платила за обслуговування будинку близько 300 грн у травні, то з червня чи липня буде змушена віддавати вже 330-350 грн. А якщо послуга коштувала близько 500 грн, то доведеться щомісяця віддавати близько 600 грн.

Підвищення тарифу на електроенергію може позначитися на сфері транспортних перевезень.

Максим Орищак уточнив, що вантажні залізничні перевезення при подорожчанні електроенергії на 1% можуть зрости в ціні на 0,1-0,15%. А зростання для автотранспорту виявиться ще вищим. Наголошується, що до 20% вартості будь-якого товару складає його транспортування. Тому зростання тарифу на світло може призвести до подорожчання на 5% і більше.

“Якщо брати решту статей формування собівартості товарів та послуг, то анонсоване зростання цін на електроенергію може розігнати річну інфляцію в Україні з поточних 3,2% до 10-12% до кінця 2024 року”, – цитує експерта “Апостроф”.

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