З 1 червня в Україні підвищили ціни на електроенергію. Як будуть виплачувати субсидії після зміни тарифу на електрику.

Українцям виплачуватимуть житлові субсидії попри підвищення тарифу на електроенергію. Необхідні для цього кошти держава має.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на заступницю міністра соціальної політики Дарину Марчак.

Вона зазначила, що:

механізм субсидій працює так, що, “якщо тариф підвищується, а ви є сім’єю, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована”;

сам процес перерахунку буде проведено автоматично.

“Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд, який має дуже потужну ІТ-систему. Для всіх сімей, які мають субсидії, ми самі автоматично ці субсидії перерахуємо. Гроші для цього є і будуть”, – йдеться у повідомленні.

Підвищення ціни на електроенергію – що буде із субсидіями після зміни тарифу

При цьому Дарина Марчак наголосила: розраховувати на субсидію можуть і ті, хто внаслідок підвищення тарифу відчує труднощі з оплатою рахунків. Для цього потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

“Розроблені зручні інструменти – це так звана спрощена заява на субсидію. Заходьте на сайт “Дії” або Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротку заяву. Решту ми зробимо самі як держава. І ми призначатимемо субсидії всім, хто їх потребує”, – резюмувала заступник міністра.

Загалом, отримувачі субсидії практично не відчують на собі підвищення тарифу на електрику. Адже кошти українцям виділяють на певний обсяг комунальних послуг. Наприклад, 1,6 кубометра гарячої води одного члена сім’ї. Як тільки кубометр води дорожчає, зростає розмір субсидії.

І хоча витрати державного бюджету на субсидії справді мають зрости, за рахунок зростання тарифів державі потрібно менше виділяти на покриття тарифу на електроенергію. Зараз компанії отримують компенсацію з бюджету за те, що на потреби населення продають електроенергію за ціною, значно нижчою від ринкової.

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