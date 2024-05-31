З 1 червня зростуть ціни на електроенергію. Єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Як зміниться нічний тариф після підвищення вартості.

За нічний тариф побутові споживачі сплачують половину від звичайного тарифу.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Нічний тариф діє в години мінімального навантаження в енергосистемі з 23:00 до 7:00 за наявності двозонного лічильника, який дозволяє фіксувати окремо споживання вдень та вночі.

Підвищення тарифу на електроенергію

З 1 червня, в Україні діятиме новий тариф на світло – 4,32 гривні за кіловат.

Під час дії нічного тарифу споживачі сплачують половину вартості від звичайного тарифу. Тобто, за умовні 150 кВт*год доведеться заплатити 324 гривні, або ж 2,16 грн за кіловат.

Підвищення ціни на електроенергію – як зміниться нічний тариф після зростання вартості світла

Раніше ми розповідали, що 1 червня компанія «Енергоатом» планує вивести в ремонт нові атомні енергоблоки, отже незабаром знеструмлення відновляться.

Повідомляється. Що 1 червня. В суботу, компанія «Енергоатом» планує вивести в ремонт нові атомні енергоблоки, отже незабаром знеструмлення відновляться.

«Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки, але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, Укренерго вже запроваджуватиме обмеження»,- повідомив голова правління «Енергоатому» Петро Котін.

Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи тільки через два місяці.

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