Уряд підвищив тариф на електроенергію з 1 червня. Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на поінформоване джерело в Кабінеті Міністрів.
Передають Новини України – НСН.
Уряд підвищив тариф на електроенергію з 1 червня
Згідно з оприлюдненими даними, з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Але не для всіх.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.
А що з електроопаленням?
Тариф для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками, буде такий:
- до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт
- понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт
Зазначимо, що офіційних заяв від уряду наразі не було.
Нардеп Ярослав Железняк опублікував проєкт рішення КМУ від сьогодні щодо збільшення цін на електроенергію.
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