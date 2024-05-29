У ЗМІ назвали тариф на світло з 1 червня – підвищиться не для всіх

У ЗМІ назвали тариф на світло з 1 червня. Інформацію з посиланням на власне джерело в Уряді надало РБК-Україна.

У ЗМІ назвали тариф на світло з 1 червня

З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.

Про це РБК-Україна сказало поінформоване джерело, передають Новини України – НСН.

З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім – 2,64 гривень/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф – 4,8 гривень/кВт-год, – сказав співрозмовник видання

Він додав, що проект рішення вже є, і його планують затвердити завтра на засіданні Кабміну.

Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 грн.

Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень)

Під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.

Втім офіційної інформації наразі немає. Очікуємо її завтра. Нагадаємо, в Уряді не раз заявляли, що тариф на електроенергію в Україні з 1 червня підвищиться – орієнтовно у 1,5-2 рази.

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