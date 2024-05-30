Тарифи на воду з 1 червня зміняться у 35 водоканалів, але не для всіх споживачів

Тарифи на воду з 1 червня зміняться у 35 водоканалів України, але не для всіх споживачів, а лише для бізнесу.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З 1 червня 35 водоканалів Україні змінили тарифи. Але зміни стосуються лише бізнесу – тобто юридичних осіб.

Рішення про зміну тарифів на водопостачання та водовідведення НЕ СТОСУЄТЬСЯ населення, а стосується лише непобутових споживачів низки водоканалів.

Найвищі тарифи на водопостачання для бізнесу встановлені для компанії “Енергоресурси” – 53,39 гривні за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення – для комунального підприємства “Облводоканал” Запорізької обласної ради (42,37 гривні за 1 кубометр).

Тарифи на воду з 1 червня у 35 водоканалів України

На скрінах нижче – нові ціни.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду або очищають стічні води іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (тобто оптовий тариф), за 1 куб. м (без ПДВ):

* Погано видно на скріні вище: ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ і КП «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НМР

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх інших споживачів (крім населення), наступним ліцензіатам, за 1 куб. м (без ПДВ):

Тож підкреслюємо ще раз: тарифи на водопостачання та водовідведення для населення заморожені. Ціни залишається на рівні, як до 24 лютого 2022 року.

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