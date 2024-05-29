Чеченські бойовики на ЗАЕС влаштували тир – Центр Національного Спротиву

Що роблять чеченські бойовики на ЗАЕС і яка мета їх присутності в окупованому Енергодарі на Запоріжжі, розповіли у Центрі Національного спротиву .

Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків, – заявляють в ЦНС, передають Новини України – НСН.

На Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії “ахмат” (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.

Центр національного спротиву зауважує, що гра в хованки не врятує чеченських бойовиків, адже шляхи їх патрулювання відомі й нікому не уникнути покарання.

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