У Бєлгородській області впав Іл-76: відео моменту падіння, що відомо

У Бєлгородській області впав Іл-76 24 січня. Відео моменту падіння публікують росЗМІ, передає НСН.

ІЛ-76 впав у Корочанах одразу після зльоту з аеродрому Бєлгород. Екіпаж встиг повідомити про суттєве пошкодження.

Після падіння літак вибухнув.

Російські ЗМІ повідомляють, що усі, хто був на борту літака, загинули.

Міноборони Росії запевняє, що на борту Іл-76 знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися в Білгородську область для обміну, а також 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих. Така інформація з’явилася у ворожих телеграм-каналах. Потім її почали видаляти, а згодом вона знову з’явилася вже у “офіційних пропагандистів” – РИА-Новости.

Перевірити цю інформацію поки що неможливо. Обставини авіакатастрофи також поки незрозумілі.

Перед тим як впав Іл-76, у Бєлгороді було запущено оповіщення ракетної небезпеки.

Офіційно Україна поки не коментувала подію.

За даними джерел Української правди, в Силах оборони, збиття російського Іл-76 — це робота ЗСУ. Також джерела повідомляють, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину

Матеріал доповнюється.

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