ЗСУ і надалі будуть знищувати ворожі літаки, у тому числі на Бєлгородському напрямку – Генштаб

ЗСУ і надалі будуть знищувати ворожі літаки, у тому числі над Бєлгородом. Про цей йдеться у заяві Генштабу Збройних Сил України 24 січня, передає НСН.

Нижче – текст заяви.

“Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців.

Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.

Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.

Застосовано:

26 ЗКР С-300;

3 БР «Іскандер-М».

Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.

Поранено – 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку”

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