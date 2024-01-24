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Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся – заява ГУР стосовно Іл-76

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Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся – заява ГУР стосовно Іл-76

Оприлюднена заява ГУР стосовно Іл-76, що, як повідомлялося раніше, впав у Бєлгородській  області і вибухнув.

Нижче – текст офіційної заяви.

Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся – заява ГУР стосовно Іл-76

«Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив украінських полонених.

Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлене місце для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави»

Тим часом з’явилися нові кадри з місця аварії Іл-76. На них видно, що обшивка літака вся в отворах від вибуху.

Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся – заява ГУР стосовно Іл-76

Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся – заява ГУР стосовно Іл-76

Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся – заява ГУР стосовно Іл-76

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