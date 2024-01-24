Падіння ІЛ-76 під Бєлгородом з нібито українськими полоненим – у Координаційному штабі зробили заяву

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зробив заяву щодо падіння ІЛ-76 під Бєлгородом з нібито українськими полоненими, передає НСН. Нагадаємо, саме таку версію озвучили у ворожому мінобороні після того, як стало відомо, що літак впав і вибухнув.

Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликають ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: У Бєлгородській області впав Іл-76: відео моменту падіння, що відомо