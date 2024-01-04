Чому росія погодилася на найбільший обмін полоненими саме зараз — оцінка ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають невипадковим збігом той факт, що росія погодилася на найбільший обмін полоненими від початку війни на тлі нових доказів злочинного поводження окупантів з українськими військовополоненими.

Як передає НСН, про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

ISW підкреслив знаковість нового обміну військовополоненими — найбільшого від початку вторгнення і першого з серпня 2023 року.

Загалом це був 49-й обмін, в Україну повернулося 230 військовослужбовців та цивільних, деякі з них потрапили в полон майже два роки тому, на острові Зміїний чи в Маріуполі.

Міноборони росії, своєю чергою, заявило, що в рф повернулися 248 російських військовослужбовців. Обидві сторони відзначили роль Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) як посередника в обміні.

На думку експертів ISW, заслуговує на увагу той факт, що рф саме зараз погодилася взяти участь у найбільшому обміні військовополоненими від початку війни та першому обміні за п’ять місяців. Раніше представники України наголошували, що росія заморозила обміни військовополоненими з неуточненої причини. Більше того, за останні кілька тижнів відбулися кілька інцидентів, коли російські окупанти вочевидь грубо порушували норми Женевських конвенцій щодо українських військовополонених — зокрема використовували їх як живий щит або розстрілювали явно беззбройних українців, що вже здалися в полон.

Тож, як припускають аналітики ISW, керівництво росії, можливо, вирішило погодитися на такий великий обмін військовополоненими саме в цей час, «щоб підірвати доповіді про жорстоке поводження росіян з українськими військовополоненими та представити росію як [нібито] зацікавлену у використанні рамок міжнародного права та норм».

ISW часто оцінював раніше, що російські високопосадовці дуже зацікавлені в створенні ілюзії про те, що росія нібито дотримується гуманітарних та інших правових норм, тож час нового обміну військовополоненими з Україною може бути частиною цієї ширшої інформаційної операції, припускають в ISW.

В ISW також нагадують, як розлютив російських воєнкорів минулорічний великий обмін полоненими, коли у вересні 2022 року вдалося повернути 215 осіб, зокрема 188 захисників Азовсталі та Маріуполя і лідерів Азову — натомість росії віддали 55 полонених включно з Віктором Медведчуком. Тож цього разу російські провоєнні кола загалом схвально відгукнулися про обмін через дещо більше співвідношення росіян, що повернулися в рф.

Нагадуємо, 3 січня відбувся обмін полоненими, який став найбільшим від початку повномасштабної війни. Серед обміняних є люди, які вважалися зниклими безвісти.

Читайте ще: У росії заявили, що прикордонник-зв’язківець зрадив Україну – що відомо