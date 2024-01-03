Відбувся найбільший обмін: з полону повернули 230 українців (фото, відео)

З російського полону повернули 230 українців. Обмін пройшов сьогодні, 3 січня. Він став найбільшим від початку повномасштабної війни. Серед обміняних є люди, які вважалися зниклими безвісти. Про це НСН повідомляє, посилаючись на омбудсмана Дмитра Лубінця, президента Зеленського, голову Офісу Президента Андрія Єрмака і ГУР.

Яке щастя повідомити, що сьогодні, 3 січня, радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні. Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїний… Є оборонці, які були на заводі “Азовсталь”. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони… 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома!, – написав омбудсман Дмитро Лубінець

За словами Зеленського, серед повернених додому солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь». 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних.

Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі, – написав президент

Андрій Єрмак повідомив, що у складі обміняних громадян України є також цивільні та поліцейський.

Також Єрмак наголосив, що обмін відбувся після тривалої перерви.

Важкий обмін після тривалої паузи. Це результат, який дався великими зусиллями команди. Ворог тримав у полоні цивільних викладачів, а також поліцейського, який до останнього лишався в Маріуполі, розвозив гуманітарну допомогу людям. Я щасливий за родичів тих, хто зустріне вдома своїх рідних. Вони чекали їх так довго. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Продовжуємо роботу, – написав Єрмак

48 обміняних мали статус «зниклий безвісти», – повідомив Буданов. Він також також зазначив, що деякі звільненні потрапили в полон у перші дні повномасштабного вторгнення

Обмін готувався досить довго – участь в організації процесу брали ОАЕ.

Росіяни повідомляють, що повернули 249 своїх полонених.

Відбувся найбільший обмін: з полону повернули 230 українців: більше фото і відео

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