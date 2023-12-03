Російськи пропагандисти готують вкид щодо обміну полонених

Щодо обміну полонених готується вкид з боку РФ, попереджає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає НСН.

Найближчим часом Росія планує запустити на своїх пропагандистських каналах хвилю дезінформації стосовно причин призупинення обмінів військовополоненими.

У Коордштабі зазначили, що з літа цього року, не зважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес.

“З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють”, підкреслили у Коорштабі.

У штабі зазначили, що Російська Федерація продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічних операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.

“З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх “мʼясних штурмів”, а також їхніх родин”, наголосили у Коордштабі.

Там підкреслили, що для України натомість важливий кожен військовополонений чи зниклий безвісти, а також узятий в заручники цивільний та некомбатант.

“Ми не поділяємо нікого за рівнем негативних емоцій з російського боку. Усі наші воїни захищають свою землю, а не прийшли на чужу убивати, грабувати та нищити. Попри це, всі російські військовополонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона. У той час, коли в Україні діє Координаційний штаб як єдиний уповноважений орган, держава-агресорка досі не спромоглася налагодити ефективну та уніфіковану роботу та комунікацію”, наголошується у повідомленні.

У Координаційному штабі підкреслили, що щодня працюють над поверненням усіх оборонців та пошуком зниклих безвісти.

“Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць”, підкреслили у Коордштабі.

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