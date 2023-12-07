Що роблять Єрмак, Стефанчук і Умеров в США (фото)

Триває візит української делегації до Вашингтону. НСН розповість, що роблять Єрмак, Стефанчук і Умеров в США. Про це голова Офісу президента звітує у своєму Телеграм-каналі.

Українсько-американська конференція оборонних індустрій

6 грудня Андрій Єрмак разом з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним взяли участь в українсько-американській конференції оборонних індустрій.

Зустріч з Джейком Салліваном

Також 6 грудня відбулася зустріч Андрія Єрмака, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і міністра оборони України Рустема Умєрова з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У зустрічі також узяли участь Посол України у США Оксана Маркарова та радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Відбулася розмова про фронт, зброю та перемогу України. Подякував США за організацію українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбувається 5–6 грудня у Вашингтоні, – прокоментував Єрмак

Зустріч з сенаторами-республіканцями

Також разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком 6 грудня провів зустріч із сенаторами-республіканцями Роджером Вікером, Джимом Рішем, Сьюзан Коллінз, Джоні Ернст, Джоном Туном, Марквейном Малліном. Подякував сенаторам за підтримку України з боку Конгресу, яку високо цінують у нашій країні. Обговорили подальшу оборонну та фінансову підтримку з боку США, – написав Андрій Єрмак

(Нагадаємо, що сьогодні сенатори-республіканці заблокували законопроєкт стосовно допомоги Україні і Ізраїлю).

Також Єрмак повідомив, шо окрім цього, провів зустріч зі співголовою групи підтримки України в Сенаті США, сенатором від Демократичної партії Діком Дурбіним та сенаторами Джоном Тестером, Емі Клобучар і Майклом Беннетом.

Зустріч з Ентоні Блінкеном

Сьогодні, 7 грудня, Андрій Єрмак разом з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим провели зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Подякував Ентоні Блінкену за всю потужну допомогу, яка надається Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, це майже 45 млрд дол. оборонної допомоги та 22,9 млрд дол. бюджетної підтримки, – написав голова Офісу президента

Також він висловив подяку за організацію українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка триває цими днями у Вашингтоні.

Відзначив, що цей важливий захід дасть старт активній двосторонній військово-технічній співпраці між двома країнами.

Оборонні компанії, базуючись на досвіді українських військових із застосування різних типів озброєнь у бойових умовах, за підтримки американських партнерів здатні виробити принципово кращі зразки зброї, – каже Єрмак

Також обговорили необхідність підтримки макрофінансової стабільності України.

Подякував команді Президента Джозефа Байдена за зусилля, спрямовані на бюджетну допомогу Українській державі, та висловив сподівання, що Конгрес США невдовзі ухвалить усі необхідні рішення. Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та актуальні оборонні потреби України, – додав голова Офісу президента

Зустріч з міністром оборони США

Сьогодні Єрмак разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провели зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Подякували за безпрецедентну оборонну допомогу з боку Сполучених Штатів для боротьби з російською агресією, що сягнула вже майже 45 мільярдів доларів.

Відзначили надзвичайну важливість українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбувалася у Вашингтоні 5–6 грудня.

Також під час зустрічі було наголошено на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України для захисту українських міст, критичної інфраструктури, маршрутів «зернового коридору», – повідомив Єрмак

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