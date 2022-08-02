Верховний суд Росії визнав український полк «Азов» терористичною організацією. Рішення ще не набуло чинності, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Верховний суд Росії визнав український полк спеціального призначення «Азов» терористичною організацією і заборонив його на території держави. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”, яке посилається на російські ЗМІ.

Суд оголосив лише резолютивну частину рішення, тож мотиви рішення невідомі. Рішення ще не набуло чинності, його можна оскаржити в апеляційному суді. Розгляд позову прокуратури відбувався за відсутності представників полку. Більшість засідання відбувалось у закритому режимі, для журналістів була трансляція лише допиту свідків.

Відповідно до російського законодавства, учасникам організації, яку суд визнав терористичною, загрожує кримінальна відповідальність. Засновникам і керівникам загрожує від 15 до 20 років ув’язнення зі штрафом до 1 мл рублів. А рядовим учасникам — ув’язнення від 5 до 10 років зі штрафом до 500 тисяч рублів. Ті, хто добровільно припинив участь у діяльності організації до початку розслідування, звільняються від кримінальної відповідальності.

Ще у травні мін’юст рф заявив, що просить суд визнати український полк «Азов» терористичною організацією. Активно почали обговорювати таку пропозицію після того, як українські захисники «Азовсталі» (поміж них і частина бійців «Азову») отримали наказ зберегти життя особового складу. Військові потрапили в російський полон за умови, що згодом їх обміняють. Перший обмін захисників Маріуполя відбувся у червні.

Рішення російського суду з’явилося за декілька днів по тому, як в окупованій Оленівці російські окупанти влаштували вибух у приміщенні, де були українські військовополонені, зокрема й азовці. Понад 50 українців загинули. Однак Україна досі не отримала підтверджені списки загиблих і поранених. Також росія не допускає до місця трагедії експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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