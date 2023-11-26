Безпілотники масовано атакували росію в ніч на 26 листопада – що відомо (фото, відео)

Безпілотники масовано атакували росію в ніч на 26 листопада. Про це повідомляють ворожі ЗМІ, а також представники влади. У мережі публікують відповідні фото і відео, передає НСН.

Представники держави-агресора росії уночі 26 листопада повідомили про “масовану атаку” дронів, що нібито летіли на Москву. Першим про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін близько 03:25 ночі.

За словами Собяніна, безпілотники були в районі Наро-Фомінська (50 км до зовнішнього транспортного кільця Москви), в районі Одінцово (задіхне передмістя Москви), Подольська (південне передмістя Москви), Раменського (південно-східне передмістя Москви).

Калузький губернатор теж повідомив про атаку. Він каже, що вночі нібито були збиті безпілотники у Дзержинському та Жуківському районах.

У Брянській області збито 4 БПЛА, попередньо, постраждалих та руйнувань немає, повідомив голова регіону.

У Тульській області теж нібито збито 2 безпілотники, однак, один із них, втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі, – заявив губернатор області.

Тут повідомляють про трьох постраждалих.

Зокрема, один із них, 44-річний мешканець квартири на 12 поверсі, отримав травму ноги. У йог квартирі вибито всі вікна, зруйновано частину стіни, побито меблі і понівечено балкон.

Також порізи отримали ще дві жінки.

Мешканців кількох квартир було евакуйовано до найближчого дитячого садка.

Московські аеропорти Внуково й Домодєдово вночі тимчасово не приймали й не відправляли літаки через атаку безпілотників.

Представники України поки що не коментували повідомлення про атаку дронів у росії.

Безпілотники масовано атакували росію в ніч на 26 листопада: відео з Тули

Момент вибуху потрапив на відео. Ось декілька з них.

А це наслідки прильоту безпілотника у Тулі.

Ще новини України і світу: У Москві красиво палала підстанція, також окупантів атакували безпілотники (відео)

Наш Телеграм