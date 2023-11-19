Нічна повітряна атака 19 листопада – де працювала ППО, скільки ворожих дронів вдалося збити

Чергова нічна повітряна атака 19 листопада. Російські окупанти застосували 20 «шахедів» – в яких областях працювала ППО.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область – рф) ударними БпЛА типу «Shahed». Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників, йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Нічна повітряна атака 19 листопада – скільки ворожих дронів вдалося збити

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Атака на Київ вночі 19 листопада – що відомо

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у ніч проти 19 листопада російські війська атакували Київ дронами типу «Shahed». Сили та засоби протиповітряної оборони уразили близько десятка цілей.

Окупанти атакують столицю дронами другу ніч поспіль. Цього разу вони запустили «шахеди» багатьма групами, які «заходили хвилями» з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому тривогу в столиці оголошували кілька разів, пояснили в КМВА. За попередньою інформацією, у місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.

Наслідки атаки на Київщину

Глава Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована.

Повітряна тривога на Київщині тривала майже 5 годин.

Наслідки атаки на Черкащину

За повідомленням очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, вночі 19 листопада тривога в області тривала понад 4 години.

За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА, повідомив він.

Уламками незначно пошкоджено п’ять будинків. Люди не постраждали.

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