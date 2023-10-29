Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим і нафтопереробний завод у Росії – що відомо

Вночі 29 жовтня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим і Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, передає НСН.

Після вибуху на території заводу було видно заграву, про це пише російський Telegram-канал Baza.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, приблизно о 3.24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі впав БПЛА.

Тим часом за офіційними даними оперативного штабу, на території НПЗ сталося «локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються». Росіяни повідомляють, що постраждалих немає.

Також Міноборони РФ стверджувало, що протягом цієї ночі російська протиповітряна оборона нібито знищила аж 36 безпілотників літакового типу – над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною окупованого Криму.

До цього у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, очевидці повідомляли про звуки безпілотників та стрілянину.

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