Безпілотники атакували Сочі вранці 14 жовтня. Тут пролунала серія вибухів. У мережах публікують відповідні відео, а у міноборони рф вже прокоментували подію, передає НСН.

Вранці 14 жовтня у російському місті Сочі пролунали вибухи. Про це писали російські телеграм-канали і публікували відео. За словами місцевих мешканців, пролунало 5-6 вибухів. У деяких будинках після цього зникло світло.

Крім того через атаку безпілотників в аеропорту Сочі тимчасово обмежувалися польоти.

У міноборони рф визнали факт атаки двома безпілотниками, але, як завжди, заявили, що сили ППО нібито збили дрони над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Інформації щодо постраждалих нібито не надходило. Руйнувань теж, за версією ворожого МО, немає.

Безпілотники атакували Сочі вранці 14 жовтня: відео

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