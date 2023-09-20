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Дрон атакував Сочі 20 вересня – спалахнула нафтобаза біля аеропорту (відео)

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Дрон атакував Сочі 20 вересня – спалахнула нафтобаза біля аеропорту (відео)
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Дрон атакував Сочі 20 вересня вночі. Тут сталася масштабна пожежа, передає НСН.

Спочатку про пожежу повідомили російські ЗМІ, не називаючи її причин. Зазначалося, що палає резервуар з дизельним паливом, розташований недалеко від адлерського аеропорту. Пожежники намагаються впоратися із вогнем.

Згодом стало відомо, що причиною пожежі на складі ПММ у Сочі стала атака безпілотника. За попередніми даними, дрон-камікадзе врізався в резервуар з дизельним паливом.

Дрон атакував Сочі 20 вересня – спалахнула нафтобаза: відео

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