Дрон атакував Сочі 20 вересня – спалахнула нафтобаза біля аеропорту (відео)

Дрон атакував Сочі 20 вересня вночі. Тут сталася масштабна пожежа, передає НСН.

Спочатку про пожежу повідомили російські ЗМІ, не називаючи її причин. Зазначалося, що палає резервуар з дизельним паливом, розташований недалеко від адлерського аеропорту. Пожежники намагаються впоратися із вогнем.

Згодом стало відомо, що причиною пожежі на складі ПММ у Сочі стала атака безпілотника. За попередніми даними, дрон-камікадзе врізався в резервуар з дизельним паливом.

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