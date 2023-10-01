1 жовтня українські безпілотники в Сочі влучили у стоянку російських гелікоптерів.

Про це пише hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає НСН.

Співрозмовник видання у ГУР підтвердив ураження стоянки під час ранкової атаки дронами, але не навів деталей щодо того, скільки там було гелікоптерів і якого типу.

Російський телеграм-канал Shot своєю чергою написав, що Сили оборони України вперше атакували Краснодарський край турецькими безпілотниками Bayraktar.

Міський голова Сочі Олексій Копайгородський заявляв, що близько 8 ранку сили ППО нібито збили безпілотний літальний апарат над територією Краснодарського краю.

У міжнародному аеропорту Сочі запроваджували тимчасове обмеження польотів. Рейси, що прямували на курорт, переспрямовували на запасні аеродроми.

Дрони не лише в Сочі

За даними SHOT, напередодні ввечері український безпілотник атакував будівлю «Брянськенерго» у місті Трубчевськ Брянської області. З безпілотника нібито скинули вибуховий пристрій поблизу будівлі енергетичної компанії. Місцева влада каже, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

А зранку губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що ЗСУ намагалися здійснити кілька атак за допомогою 5 безпілотників, але їх збили над Смоленськом та передмістями.

Ще один безпілотник нібито знищили над Бєлгородською областю, заявляє міноборони рф.

Вибухи лунали й на окупованій території України. Над Джанкоєм у Криму нібито збили ракету, заявив окупаційний «губернатор» Сергій Аксьонов. Уламками пошкоджено складські приміщення, каже він. Водночас міноборони рф пише про дві ракети, а не одну.

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