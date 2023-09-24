24 вересня на день міста у Курську дрон атакував адмінбудівлю

У Росії заявили про атаку дроном адміністративної будівлі у Курську 24 вересня. У цей день Курськ відзначає день міста

Влада російського Курська зранку 24 вересня заявила про атаку безпілотника на адміністративну будівлю. У цей день Курськ відзначає день міста.

Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє НСН.

За його словами, «незначних пошкоджень» зазнав дах будівлі. Співробітники оперативних служб виїхали на місце.

Губернатор звинуватив в атаці Україну. Проте ні українська влада, ні військове командування поки не коментували це.

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