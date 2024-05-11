Вночі 11 травня у Ростовській області росії загорілася цистерна з паливом. Подія сталася на залізничній станції

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РИА Новости.

На станції Куберле в Орловському районі сталася пожежа. Як зазначається, спершу на станції перекинулося кілька вагонів вантажного потяга.

У Ростовській області рф горіла цистерна з паливом на залізничній станції

«Цистерна з паливом загорілася на з/с «Куберле» в Орловському районі Ростовської області», – повідомили в МНС,

Надзвичайники локалізували пожежу на 200 квадратних метрах. Як зазначається, постраждалих унаслідок цього інциденту немає.

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