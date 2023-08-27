З’явились цікаві деталі нічної «бавовни» у Курську. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, військова розвідка СБУ за допомогою дронів-камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі.

Про це НСН інформує з посиланням на Цензор.нет.

Як повідомляє видання, 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29.

Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцир».

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей. Лише 3 з них були збиті російською ППО.

Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою.

Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом. Чергову бавовну успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Раніше ми писали, що в ніч проти 27 серпня та зранку росію атакували два безпілотники літакового типу. Один дрон врізався в багатоквартирний будинок.

Міноборони рф заявило про нічну атаку на Курську та Брянську області. Там твердять, що ППО знищила 2 безпілотники.

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