Сьогодні вночі не спав Курськ: безпілотник влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

Сьогодні вночі не спав Курськ. Мешканці чули вибухи, а згодом стало відомо про повітряну атаку, передає НСН.
Безпілотник врізався в багатоквартирний будинок у Курську на вулиці Карла Маркса, на деяких поверхах вибито скло, вибуховою хвилею також пошкоджено скло в корпусі інженерного факультету Курського ДАУ. Про це повідомив губернатор Курської області Старовойт.
РосЗМІ пишуть, що обійшлося без жертв, а збитки зараз оцінюються.
Своєю чергою вороже міноборони звітує, що 27 серпня в нічні та ранкові години було здійснено чергові спроби атак по території Російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу.
В російському МО як завжди повідомляють, що засобами ППО були нібито були виявлені та знищені у польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей.
Сьогодні вночі не спав Курськ: фото, відео
Ось як проходила ніч у Курську.
А це фото наслідків влучання безпілотників.
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