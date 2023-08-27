Сьогодні вночі не спав Курськ: безпілотник влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

Сьогодні вночі не спав Курськ. Мешканці чули вибухи, а згодом стало відомо про повітряну атаку, передає НСН.

Безпілотник врізався в багатоквартирний будинок у Курську на вулиці Карла Маркса, на деяких поверхах вибито скло, вибуховою хвилею також пошкоджено скло в корпусі інженерного факультету Курського ДАУ. Про це повідомив губернатор Курської області Старовойт.

РосЗМІ пишуть, що обійшлося без жертв, а збитки зараз оцінюються.

Своєю чергою вороже міноборони звітує, що 27 серпня в нічні та ранкові години було здійснено чергові спроби атак по території Російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу.

В російському МО як завжди повідомляють, що засобами ППО були нібито були виявлені та знищені у польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей.

Сьогодні вночі не спав Курськ: фото, відео

Ось як проходила ніч у Курську.

А це фото наслідків влучання безпілотників.

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