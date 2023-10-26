Росія отримує компоненти для «Кинджалів» з Європи і США через посередників – The Insider

Росія отримує компоненти для «Кинджалів» з Європи і США. Для цього використовують компанії-підрядники, які досі не підпали під санкції Заходу.

Попри санкції, росія за допомогою фірм-посередників отримує з Європи та США компоненти, які, зокрема, застосовує у виробництві ракет типу «Кинджал».

Про це йдеться в розслідуванні The Insider, передає НСН.

За інформацією журналістів, російська компанія «Конструкторське бюро машинобудування», яка належить «ростеху», отримує складники для ракет із США і Європи.

Для цього використовують фірми-посередники. Так, московська компанія «ЕТС Електронікс» ввозить американські мікросхеми через китайську «ETC Electronics Limited».

«ЕТС Електронікс» уже після повномасштабного вторгнення брала участь у російському форумі «Армія – 2022» і навіть отримала диплом від міністра оборони росії сергія шойгу. Однак санкцій щодо неї Євросоюз досі не ввів», пише The Insider.

Також через посередника польські камери тепла й холоду закуповує ще одна фірма з Москви «Остек-Тест».

Особливо велике постачання йде з Німеччини, зазначають автори розслідування. Зокрема, під час російсько-української війни німецька компанія КЕВ постачає кабелі підряднику «Конструкторського бюро машинобудування».

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила підозру гендиректорові російської державної корпорації «ростех» Сергію Чемезову. Його компанія постачає ракети «Кинджал» й інше озброєння для російської армії.

Довідка про ракету «Кинджал»

Ракета «Кинджал» уперше опинилася на російському озброєнні у 2017 році. Після пуску з літака вона підіймається на велику висоту, у верхні шари атмосфери, а потім за балістичною траєкторією наближається до цілі.

У росії її називають гіперзвуковою. Видання Defense Express зазначає, що ця ракета може розганятися до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу, але не може летіти так постійно. На етапі наближення до цілі «Кинджал» рухається швидко, але не досягає гіперзвукової швидкості, кажуть журналісти.

А ось у Генштабі ЗСУ стверджують, що під час заходження на ціль по балістичній траєкторії ракета може розвивати швидкість приблизно 12 тисяч км/год, тобто досягати гіперзвуку.

Експерт із питань авіації та оборони Девід Гемблінг у статті для Forbes зазначив, що ракети «Кинджал» не обов’язково є швидшими за традиційні балістичні ракети, швидкість яких теж сягає гіперзвуку.

«Проте якщо балістичні ракети мають високу передбачувану траєкторію польоту, як гарматне ядро, то гіперзвукові здатні маневрувати всередині атмосфери. А це означає, що балістичні ракети можна виявити на великій відстані й заздалегідь намітити точку перехоплення, тоді як гіперзвукові ракети залишаються на нижчому рівні, дають менше часу для попередження і не слідують передбачуваним шляхом», пояснює експерт.

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