У Москві красиво палала підстанція, також окупантів атакували безпілотники (відео)

Неспокійною була ніч 24 листопада у росіян. У Москві красиво палала підстанція, а також окупантів атакували безпілотники, передає НСН.

Уночі 24 листопада в Люблінському районі Москви горіла електропідстанція “Чагіно”. Це підтвердили у МНС РФ, а російські пабліки публікували відео пожежі.

Телеграм-канали повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.

Пожежу і стовпи диму було видно здалеку.

Нагадаємо, вчора вночі підстанція раптово вибухнула палала у Підмосков’ї. Через це без електроенергії, води і зв’язку залишилися декілька населених пунктів.

Атака безпілотників

Крім того, сьогодні вночі безпілотники атакували військову частину у Волгоградській області.

За даними російських ЗМІ, атака однієї з частин у Городищенському районі області сталася у ніч проти 24 листопада. Загалом у бік частини летіло три безпілотники літакового типу. Росіяни кажуть, що їхня РЕБ придушила всі три літальні апарати. Але один із безпілотників упав на території частини та вибухнув. Постраждалих та руйнувань нібито немає.

А ще росіяни заявляють про атаку на окупований Крим. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи в районі Джанкою.

Міноборони РФ повідомило, що сьогодні вночі засоби ППО нібито знищили 13 БпЛА над Кримським півостровом.

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