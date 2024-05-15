Треш-новини з боліт: на Росії серійний вбивця тепер керує благодійним фондом і вчить патріотизму

Треш-новини з боліт не припиняються. На Росії серійний вбивця тепер керує благодійним фондом і вчить патріотизму. Усі гріхи йому списали за участь у так званій «СВО».

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, передають Новини України – НСН.

Треш-новини з боліт: серійний вбивця став керівником БФ

Мова про Ільдара Акбулатова, екс-вагнерівця, який був засуджений на 24 роки за участь у вбивствах та розбійних нападах.

Ільдар Акбулатов був правою рукою у банді Дмитра Сметаніна, яка діяла у Казані з 2003 року. На рахунку банди три вбивства, один замах на вбивство, кілька розбійних нападів та пограбувань. Їхніми жертвами ставали автозаправники, касири, далекобійники.

2011 року суд виніс вироки всім учасникам банди. Таким чином, Акбулатов повинен був провести в колонії ще 11 років, однак у лютому 2024 року Акбулатов виступив перед студентами казанської філії РАНХіГС. Його представили як «учасника СВО» із позивним «Курид».

Крім того, у січні цього року Акбулатов організував благодійний фонд «Народне ополчення», націлений на допомогу учасникам війни в Україні необхідним обладнанням, яке покращує побутові умови життя російських окупантів, а також їх бойову ефективність.

Читайте також: Треш-новини з боліт: поки окупант вбиває українців, його дитину ледь не застрелив спросоння сусід (відео)